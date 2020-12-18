الملاكم غينادي جولوفكين يشرح لرونالدو أهمية توازن القدم أثناء الملاكمة... فيديو

قبل عودته إلى الحلبة هذا الأسبوع، قضى الملاكم الكازاخستاني، بطل العالم غينادي جولوفكين، بعض الوقت مع كريستيانو رونالدو.

وأشار المقاتل إلى أن أيقونة كرة القدم (رونالدو) ربما كان يتمتع بمسيرة جيدة في حلبة الملاكمة.

رونالدو، الآن في عامه السادس والثلاثين، اكتسب سمعة طيبة لكونه واحدًا من أكثر الرياضيين المجتهدين في الرياضة. مضيفا أن قائمة اللاعبين الذين يقدمون أداءً على مستوى عالٍ وهم في عمره قائمة قصيرة جدا.

وقال رونالدو في تغريدة على تويتر: "حصلت على بعض مؤشرات الملاكمة من أحد أفضل اللاعبين، رجل أتقن حرفته حقًا. لا أستطيع الانتظار لمشاهدته يقاتل مرة أخرى يوم الجمعة".

I got some boxing pointers from one of the best, @GGGBoxing. A man who truly has perfected his craft. I can't wait to watch him fight again this Friday on @DAZNBoxing. pic.twitter.com/7As5goAQWR — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 17, 2020

​على الرغم من ذلك، لم يكن رونالدو متأكدًا تمامًا من إخبار جولوفكين في اللقطات التي تم إصدارها في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه من أجل أن يصبح لاعبًا بجوائز عالية المستوى، يجب أن يكون الشخص "مولودًا بهدية".

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الدرس الأول.. حركة القدمين.

يشرح جولوفكين لنجم يوفنتوس: "حتى في الملاكمة، الحركة مهمة للغاية".

ويقول: "إنه مهم جدًا جدًا. فقط، كما تعلم، وضعك وتوازنك. إذا فقدت مركزك، فقد فقدت وضع جسمك".

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الخسارة هي بالتأكيد شيء لا يأتي بشكل طبيعي إلى الكازاخستاني البالغ من العمر 38 عامًا، وهي نكهة تذوقها مرة واحدة فقط في مسيرته ضد كانيلو ألفاريز قبل عامين. واستأنف الانتصارات بشكل طبيعي منذ ذلك الحين، حيث تفوق جولوفكين على كل من ستيف رولز وسيرجي ديريفيانتشينكو في آخر مباراتين له.

سيتطلع جولوفكين إلى تحقيق الفوز 41 في مسيرته الاحترافية يوم الجمعة ضد بول كامل زيرميتا لإفساح الطريق أمام ما سيكون معركة ثالثة ضد زميله كانيلو، لكن كما أوضح لرونالدو، فإن الهوامش في الملاكمة صغيرة جدًا حيث يمكن أن يكلفك حتى الخطأ الكثير.

وأوضح جولوفكين: "إذا كنت مقاتلاً ، فلا يمكنك أن تضيع ثواني".

وقال: "ثانية واحدة، لكمة واحدة. إنها تغير الكثير. ليس مجرد قتال، في بعض الأحيان تتغير الحياة بأكملها إذا خسرت بلكمة قوية، لكمة حظ".