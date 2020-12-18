لتشجيع الأمريكيين... بنس يتلقى لقاح كورونا أمام الكاميرات... فيديو

تلقى مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، لقاح فيروس كورونا صباح اليوم الجمعة أمام الكاميرات.

وحدث ذلك أمام الكاميرا، وتقول إدارة ترامب إنه جزء من الجهود الفيدرالية لبناء الثقة بين الجمهور في سلامة اللقاح وفعاليته.

جنبا إلى جنب مع نائب الرئيس، تم إعطاء السيدة الثانية كارين بنس والجراح العام جيروم آدامز اللقاح، الذي حصل على تصريح للاستخدام الطارئ ويتم نشره في جميع أنحاء البلاد.

تم إخبار كل منهم بأنهم سيحصلون على "سجل حقنة" يؤكد أنهم تلقوا اللقاح، وتم تذكيرهم بضرورة العودة للحصول على جرعة ثانية في غضون ثلاثة أسابيع، كما تم تحذيرهم من احتمال إصابتهم بألم في الذراع.

وقال بنس في تصريحات بعد إعطائه اللقاح "لم أشعر بأي شيء. أحسنتم، ونقدر خدمتكم للبلد".

وأضاف في وقت لاحق أن "الشعب الأمريكي يمكن أن يكون واثقًا: لدينا لقاح واحد، وربما في غضون ساعات، لقاحين آمنين ضد فيروس كورونا لكم ولعوائلكم".

وقال: "كلنا لدينا دور نلعبه. الطريق خلال هذا الوقت الصعب هو اليقظة واللقاح"، داعياً الأمريكيين إلى "الاستمرار في القيام بدوركم" باستراتيجيات التخفيف والتباعد.

جلس عضوا فرقة عمل فيروس كورونا في البيت الأبيض الدكتور أنتوني فوسي والدكتور روبرت ريدفيلد في الصف الأول لمشاهدة موظفي مركز "والتر ريد" الطبي الوطني وهم يديرون اللقاح.

ولم يحضر الرئيس دونالد ترامب الحفل الذي أقيم في مجمع البيت الأبيض.

وقال مسؤولون في المرحلة الانتقالية لشبكة "سي إن إن" إن الرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس سيحصلان أيضًا على اللقاح في مكان عام. من المرجح أن يتم تطعيم بايدن الأسبوع المقبل.