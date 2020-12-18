رسالة من أصالة إلى أهل البحرين

وجهت الفنانة السورية، أصالة نصري، اليوم الجمعة رسالة إلى أهل البحرين.

وقالت أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع "أنستغرام"، ناعية الشيخ محمد بن سلمان بن عبد الله آل خليفة، الذي توفي اليوم الجمعة، "المُصاب جلل ولكنّ الله يبعث الصّبر في صدور المؤمنين".

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وأضافت "عزائي الحار لعائلتي الغالية بوفاة ابنهم الشيخ محمد بن سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة.. ولأهل البحرين الّذين فقدوا اليوم ابنهم الخلوق النبيل المتعلم، أن ندعوا له اليوم باسمه واسم أُمه.. وهي والدة البحرين كله الوقورة الحكيمة، المتعاطفة والحنونة والسند أُمي الغالية".

🕊🌿خالص التعازي والمواساة إلى عائلة آل خليفة الكرام وأسرة الفقيد العزيز الشاب الراحل الشيخ #محمد_بن_سلمان_بن_عبدالله_آل_خليفة رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته🌿

🌿إنا لله وإنا إليه راجعون🌿



تقي عبدالرسول الزيرة

عن أسرة #منتدى_البحرين_الاقتصاديpic.twitter.com/sF57FW319L — Dr Taqi Al Zeera🌿🕊 (@TAQIALZEERA) December 18, 2020

وتابعت أصالة "سموّ الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفه، حفظ الله روحك وقلبك من هذا الحزن وألمه.. أعان الله قلوب أهله وألهمهم الصبر والسلوان"، وندعو الله أن يسكن غالينا فسيح جنته وعظيم غفرانه #البحرين".