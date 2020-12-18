بعد قضاءها 15 شهرا في السجن... الإفراج عن "إنجلينا جولي" الإيرانية بكفالة مالية

ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية، أنه تم إخلاء سبيل الشابة الإيرانية التي اشتهرت بمظهرها الشبيه بـ"زومبي أنجلينا جولي"، فاطمة خيشوند المعروفة بـ"سحر طبر"، والبالغة من العمر 19 سنة.

وكانت المحكمة الإيرانية، قد أصدرت في حق نجمة "إنستغرام" الإيرانة حكما بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد عام من اعتقالها إثر نشرها سلسلة صور مشوهة لها وتعليقات يزعم أنها تهين الحجاب، وفقا لوكالة "أنباء حقوق الإنسان الإيرانية".

وبرزت طبر، بعد أن نشرت صورا لها بملامح بدت كأنها زومبي الممثلة الشهيرة أنجلينا جولي، واستطاعت كسب متابعين على "إنستغرام" بلغ عددهم 486000 متابع.

وحسبما أفاد به محاميها الخاص سعيد ديغان، بأنه "قبل عدة أيام، قد تم الإفراج عن الشابة بكفالة بعد أن قضت 15 شهرا في السجن".

وقال الناشط الإيراني المقيم في الولايات المتحدة مسيح علي نجاد، والذي أبلغ عن سجن طبر لأول مرة على تويتر. أنه تم الإفراج عن طبر يوم الأحد بعد "ضغوط إعلامية مكثفة".

وكان قد أطلق النشطاء التماسا يطالب الممثلة أنجيلا جولي، التي يعتقد أن الإيرانية تشبهها، بالمشاركة أيضا في القضية.

وقالت طبر:"إن هذا فوتوشوب وماكياج. في كل مرة أنشر فيها صورة، أرسم وجهي بطريقة مضحكة بشكل متزايد. إنها طريقة للتعبيرعن نفسك، فهو نوع من الفن".

وأضافت: "إن معجبي يعرفون أن هذا ليس وجهي الحقيقي".