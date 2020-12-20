أكثر من ساعتين... فرنسي يحطم رقما قياسيا بالوقوف في صندوق مملوء بالثلج... فيديو

سجل الفرنسي رومان فاندندورب، رقما قياسيا عالميا لأطول فترة إقامة في صندوق ثلج ، حيث أمضى ساعتين و 35 دقيقة و33 ثانية في صندوق مليء بمكعبات الثلج.

وتابع الحدث أقارب فاندندورب ومنظمه وقضاة رياضيين ومشاهدون عبر التلفزيون، وأقيم في مجمع رياضي ببلدية فاتريلو في شمالي فرنسا.

الصندوق الذي قضى فيه الطبيب البالغ من العمر 34 عاما أكثر من 2.5 ساعة ، كان مليئا بـ 1.5 طن من الثلج، وكانت درجة الحرارة بداخله أقل من 18 درجة مئوية تحت الصفر.

Daredevil Frenchman, Romain Vandendorpe, sets new world record for being immersed in ice cubes for longest time pic.twitter.com/apWgJaEu6A — TRT World Now (@TRTWorldNow) December 20, 2020

وقال الفرنسي بعد مغادرته صندوق الثلج: "أنا سعيد جدًا". "إنه يظهر أنه ليس عليك أن تكون رجلًا خارقًا لفعل شيء مجنون. مع الانضباط ، يمكنك التحكم في عقلك. إذا كان لديك حلم، فتمسك لها!".

ولمحاولة تحطيم الرقم القياسي، تدرب فاندندورب لمدة عامين، وقرر أن يفعل ذلك عربونا لذكرى والده والفتاة أوغسطين التي ماتت بسبب السرطان.

وتم تشكيل جمعية Wonder Augustine في سبتمبر/أيلول 2018 لدعم الفتاة التي تم تشخيص إصابتها بورم في جذع الدماغ. بعد وفاتها، واصلت المؤسسة تمويل مشاريع لمكافحة السرطان بين الأطفال، بحسب ما نشرت صحيفة lavoixdunord.

ووفقا لأحد منظمي الحدث، ستذهب جميع الأموال التي تم جمعها لدعم فاندندورب إلى مؤسسة Association Wonder Augustine Foundation. من المتوقع أن يتم إدخال اسم الطبيب في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.