فيكتوريا بيكهام تتعرض للتسمم بالزئبق بسبب حميتها الجديدة

تعرضت المغنية والمصممة البريطانية فيكتوريا بيكهام للتسمم بالزئبق، بسبب نظام غذائي جديد كانت قد بدأت اتباعه.

بدأت فيكتوريا، منذ وقت ليس ببعيد في تناول الطعام وفقا للنظام الغذائي الجديد، حيث يتطلب استهلاك كميات كبيرة من الأسماك.

يمكن أن يكون سبب التسمم هو إدراج سمك أبو سيف في النظام الغذائي، والذي يحتوي على مركب سام للغاية - ميثيل الزئبق، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وشعرت المغنية بتوعك وطلب المساعدة الطبية، واكتشف الأطباء أن مستوى مادة سامة في جسدها كان خارج السيطرة مما تطلب غسيلا للكبد.

وبحسب الصحيفة فإن بيكهام الآن في حالة جيدة، وبعد الحادث، غيرت نظامها الغذائي ليشمل المزيد من سمك السلمون وتقليل نسبة سمك أبو سيف والتونة.