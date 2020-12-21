بركان ضخم يثور في الولايات المتحدة... صور وفيديو

وشهد البركان النشط سلسلة من الانفجارات المتفجرة في 2018 لكنه ظل "صامتا" منذ ذلك الحين حتى وقت سابق من هذا الشهر، عندما بدأت تظهر عليه علامات النشاط.
Photographer Ken Boyer (@kenboyerphoto) broadcasting live on Facebook from Kīlauea overlook, answering questions from viewers around the world. Earlier scenes captured explosions as the water lake in the crater vaporized. #kilauea #volcano #hawaii pic.twitter.com/zXInpCdiMM— Ryan Kawailani Ozawa (@hawaii) December 21, 2020
اكتشف المرصد توهجًا داخل فوهة البركان في حوالي الساعة 9:30 مساءً.
Sunday night earthquake rocks Hawaii Island, and Halemaʻumaʻu Crater within Kīlauea Caldera suddenly erupts. 2020 isn't going to go quietly. Livestream: https://t.co/mh0zLtSFRH #hiquake #earthquake #kilauea #volcano #hawaii pic.twitter.com/nR8fThBYJJ— Ryan Kawailani Ozawa (@hawaii) December 21, 2020
تصاعد الموقف بسرعة وتم تعيين رمز اللون الأحمر للثوران، وهو أعلى مستوى استشاري ممكن للطيران، بينما تم تغيير مستوى التنبيه إلى "تحذير".
ظهرت صور ومقاطع فيديو للثوران على الإنترنت، حيث شوهدت أبخرة من الدخان الأسود تتصاعد من فوهة البركان، ملوّنة بظلال برتقالية.
Kīlauea 12/20/2020 around 9:40 PM. pic.twitter.com/o1xHF0AtaG— Jozie A. (@soooirrelephant) December 21, 2020
يسجل المرصد نشاطًا زلزاليًا متزايدًا في منطقة البركان منذ سبتمبر/أيلول، في وقت سابق من هذا الشهر، سجل الخبراء تشوهات أرضية ومعدلات زلازل تجاوزت تلك التي لوحظت منذ نهاية ثورانه عام 2018.
في مايو/أيار 2018، وقع انفجار بركاني في بركان كيلويا في جزيرة هاواي الكبيرة. وهو واحد من خمسة براكين في جزيرة هاواي الكبيرة وهو أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية.
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