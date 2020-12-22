افتتاح مسابقة "أندريه ستينين" في موسكو

افتتحت مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي، التي تنظمها الوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا" تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، في موسكو.

يمكن للمصورين المحترفين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و33 إرسال أعمالهم إلى موقع stenincontest.ru باللغات الروسية والإنجليزية والصينية.

وتتضمن المسابقة صور حسب أربع فئات، "الأخبار الرئيسية" و"الرياضة" و"كوكبي" و"بورتريه. بطل زماننا". وسيتم قبول الطلبات للمشاركة حتى 28 فبراير/ شباط 2021.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول على 100 ألف روبل (1339 دولار) وسيحصل الفائز بأعلى جائزة في مسابقة ستينين على 700 ألف روبل (9427 دولار).

وتمنح المسابقة فرصة للمصورين الصحفيين الشباب لعرض أعمالهم في روسيا ودول أخرى في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط.

واستقبلت رئيسة المشاريع المرئية في وكالة "روسيا سيغودنيا"، أوكسانا أوليينيك، بدء المسابقة ببهجة وعبرت عن حماسها للتعرف على أسماء مبدعين جدد وأفكار وتوجهات جديدة كما تمنت التوفيق لجميع المشاركين.