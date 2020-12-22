في طقس لا يحتمل... كنديان يلعبان الشطرنج وهما يسبحان في بحيرة جليدية... فيديو

لعب الكنديان رون باتويغاس ونيك ماكنوت لعبة الشطرنج أثناء السباحة في بحيرة جليدية وبدرجة حرارة 20 تحت الصفر.

وبحسب موقع "ميدوزا" كانت درجة حرارة الطقس 20 درجة تحت الصفر (-20).

وجرد اللاعبون ملابسهم وارتدوا قبعات صوفية فقط.

استخدم الكنديان طوفًا جليديًا كدعم للرقعة، اتضح من الفيديو أنها سميكة بما يكفي لتحمل وزن اللوحة والقطع. استمرت المباراة خمس دقائق.

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وفقًا لتعليقات الشابين، هما يشعران بالارتياح ويخططان للقيام بذلك في وقت ما.