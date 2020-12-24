"تفاصيلها بشعة"... أصالة تعلق على صورة انتشرت لزوجها السابق طارق العريان

علقت الفنانة السورية، أصالة نصري، على إحدى صور زوجها السابق، طارق العريان، بعد أن تداولتها حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

وانتشرت مؤخرا صورة للمخرج طارق العريان، تجمعه بعارضة الأزياء السورية، نيكول سعفان، فيما نشرت الفنانة المعتزلة نسرين إمام، صورة تجمعها بالعريان ونيكول عبر "ستوري إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "شكرا حبايبي كانت ليلة مدهشة".

وأعادت أصالة نشر الصورة وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "هي أقسى صوره أنا مرقت عليّي من بداية قصتي لليوم.. ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بسّ عم حاول صدق".

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وتابعت أصالة: "فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْس.. والستّ العزيزه الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران.. الحقيقه كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها.. الصوره مو عاديّه.. وموقادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر .. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب".

واختتمت أصالة تعليقها متوجهة بالحديث إلى جمهورها قائلة "سامحوني على تصرفي اللي مو المفروض يكون.. بس ذهولي من قدرتهم خلتني أتجاوز كل أنواع الحرص ولغت تفكيري".

يشار إلى أن أصالة نصري أعلنت في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.

وشاركت أصالة صورة مع "العريان" عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، علقت عليه قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي آدم وعلي".