مصر... وفاة رئيس نادي الزمالك بفيروس كورونا

توفى المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك، اليوم الخميس، متأثرا بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة "الوطن" المصرية، بأن المستشار البكري، توفى في مستشفى العجوزة، بحافظة الجيزة، غرب القاهرة.

ونعت ابنته نانسي، والدها، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، بابا في ذمة الله أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة يارب طاب منامك الطويل ورحم الله جسدك الذي امتلأ طهرا وغاب عن الدنيا، لن أنساك ولن تلهيني مشاغل الدنيا".

يشار إلى أن المستشار أحمد البكري، أصيب بفيروس كورونا، بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.

وأصدر نادي الزمالك المصري، الأحد 20 ديسمبر/كانون الأول، بيانا عاجلا، كشف فيه تطورات الحالة الصحية لرئيسه المصاب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وكانت شائعات عديدة قد تم تداولها، حول تدهور الحالة الصحية للمستشار أحمد بكري، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، والتي وصلت بعضها إلى حد إعلان وفاته.

ولكن نادي الزمالك، أصدر بيانا، نشرته صحيفة "الوطن" نفى فيه تلك الشائعات، وقال إنها غير صحيحة بالمرة.

ونقل الزمالك تصريحات على لسان مصطفى بكري، شقيق رئيس الزمالك قال فيها: "ليس صحيحا بالمرة ما يتم تداوله، حالة شقيقي مستقرة، ويتعافى حاليا من إصابته بفيروس كورونا المستجد".

وكانت وزارة الشباب والرياضة المصرية، قد أصدرت خلال الفترة الماضية، قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، بعد توجيه اتهامات بالفساد للمجلس ورئيسه المستشار مرتضى منصور.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، مؤخرا قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.