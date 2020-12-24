"هونور" تفاجئ "هواوي" بعد الانفصال عنها بإطلاق أول هواتفها الذكية.. فيديو

تستعد شركة "Honor"، التي أعلنت مؤخرًا استقلالها عن "Huawei"، للكشف عن هاتفها الذكي الرائد الجديد "V40".

سيحصل "Honor V40" على معالج بمعدل تحديث يبلغ 12 هرتز. سيتألف من الزجاج المنحني والكاميرا الأمامية المزدوجة المضمنة في الشاشة، بحسب ما ذكر موقع "gsmarena".

وأكد الموقع أن الهاتف الذكي سيعتمد على منصة "MTK Dimensity 1000+" مع دعم شبكات الهاتف المحمول من الجيل الخامس.

سيحصل الهاتف الذكي على كاميرا رباعية بمستشعر رئيسي "50 ميغابكسل". ربما سيحصل "Honor V40" على 66 واط من الشحن السريع.

من المتوقع أن يتم الإعلان عنه في 12 يناير، وبعد ذلك سيتم طرح الجهاز للبيع. لم يتم الكشف عن سعره.