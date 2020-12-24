من هو المستشار هشام إبراهيم رئيس نادي الزمالك الجديد

تولى المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، رئاسة النادي، بعد وفاة المستشار أحمد البكري، الرئيس السابق للنادي، بفيروس كورونا.

كان المستشار هشام إبراهيم، يتولى منصب نائب رئيس اللجنة المعينة لإدارة الزمالك، وبالتبعية أصبح رئيسا لها، لحين قيام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتعيين رئيس أخر للنادي.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أن المستشار أحمد بكري من مواليد محافظة الفيوم، تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1980.

وأضافت أنه التحق بالنيابة العامة وتدرج في مناصبها حتى وصل لدرجة محام عام أول، ثم نائبا لرئيس محكمة استئناف القاهرة، ثم رئيسا بمحاكم الاستئناف، ثم رئيسا لمحكمة جنايات الجيزة.

يشار إلى أن المستشار أحمد البكري، أصيب بفيروس كورونا، بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.

وأصدر نادي الزمالك المصري، الأحد 20 ديسمبر/ كانون الأول، بيانا عاجلا، كشف فيه تطورات الحالة الصحية لرئيسه المصاب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".