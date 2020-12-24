بيومي فؤاد يوجه رسالة لابنته وهو يبكي... فيديو

وجه الفنان المصري بيومي فؤاد، رسالة مؤثرة إلى ابنته الصغيرة وهو يبكي.

جاء ذلك خلال مشاركته وابنته الصغيرة جود، في أحد البرامج التلفزيونية، وفيه يمضي مع ابنته يوما كاملا في معسكر بعيدا عن أي شيء يشغلهما، ليعيدا اكتشاف بعض الأمور الخاصة بهما.

وعقب انتهاء الحلقة، وجهت جود رسالة إلى والدها، وكذلك فعل بيومي فؤاد الذي لم يتمالك دموعه وبكى وهو يقرأ رسالته لابنته.

وفي رسالته اعتذر، بيومي فؤاد لابنته الصغيرة لأنه انشغل عنها بسبب عمله، ووجدها تكبر بسرعة دون أن يمضي معها وقتا خاصا.

وقال الفنان المصري، لابنته، إن يوم ولادتها من أجمل أيام حياته وأنها جلبت معها الخير، لتبكي الصغيرة متأثرة وترتمي في أحضان والدها.