تنمر وتهديدات بالقتل ومضايقات عبر الإنترنت تطول 3 موظفات والسبب كورونا

كشفت نساء موظفات تحدثن، في وقت سابق، عن فعالية عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا كعلاج لـ(كوفيد-)19، عن تعرضهن مع زميلات لهن للتنمر الإلكتروني، بما في ذلك التهديد بالقتل.

وقالت النساء الموظفات، في رسالة نشرتها مجلة "ذا لانسيت" الأربعاء: "قد تكون النساء أكثر عرضة من الرجال للتنمر الإلكتروني الذي يهدف الى الحط من قدرهن ومن كفاءتهن العلمية"، وفقا لموقع "eshraag".

وأشرن الى مقالات علمية تتحدث عن:

"تلقي تهديدات بالقتل ومضايقات عبر الإنترنت في البرازيل وفرنسا وسويسرا بعد نشر دراسات عن عدم ثبوت فعالية عقار هيدروكسي كلوروكين في ما يتعلق بـ(كوفيد-19)".

وأكدن في الرسالة:

"نحن ندعم زميلاتنا بشكل كامل ونشعر بالقلق إزاء ما يبلغن عنه، لأننا كنا نحن أيضا ضحايا تهديدات من جميع الأنواع وبدرجات متفاوتة، بينها تعابير تشهير عنيفة وملاحقة وهجمات ناجمة عن كره النساء والتمييز الجنسي".

© REUTERS / Amir Cohen كورونا يتسبب بفشل قلب طالبة جامعية عمرها 25 عاما

وأضفن في الرسالة أن:

"هذه الهجمات ارتبطت بشكل حصري بمشاركاتنا العامة في وسائل الإعلام التي حاولنا فيها الشرح بطريقة عقلانية الحالة الراهنة حول ما نعرفه عن فعالية هيدروكسي كلوروكين وسلامة استخدامه في علاج( كوفيد-19) والوقاية منه".

وطالبن بأنه "واجب على المجتمع العلمي رفض جميع التهديدات الموجهة للباحثين والأطباء بشكل واضح وبالإجماع".

والعقار موضوع جدل كبير خاصة في فرنسا حيث دافع عنه البروفسور ديدييه راؤول، وهو يستخدم منذ فترة طويلة لعلاج الملاريا والتهابات المفاصل وأمراض جلدية.

وفي يونيو/حزيران، توصل فريق تقييم بقيادة بريطانيا الى أن:

"لا دلائل على خفض هيدروكسي كلوروكين لمعدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية".