بعد وفاته بأشهر... فنانة لبنانية توجه رسالة مؤثرة لوالدها... فيديو

وجهت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو رسالة شوق لوالدها الراحل تعبر عن مشاعرها الحزينة واشتياقها له وعن حجم التأثير الذي سببه فراقها له.

وكتبت الممثلة اللبنانية على صفحتها على "إنستغرام":

"يا أبو جريج أنت فليت وراح كل شي معك، ما في شي حلو بلاك يا بيي شتقتلك...".

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وشاركت جيسي مقطع فيديو قديم تظهر فيه وهي تقبل والدها على خده.

وبحسب مجلة "لها" فقد لاحظ العديد من متابعيها أنها تحاول أن تبدو قوية وتمرح مع زملائها النجوم إلا أن ما بداخلها من حزن على رحيل والدها لم يتغير، رغم وفاته قبل أشهر.