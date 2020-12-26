فرنسا تسجل أول إصابة بالطفرة البريطانية من (كوفيد19)

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل أول إصابة بطفرة فيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا مشيرة إلى أن المصاب هو فرنسي عاد مؤخرا من بريطانيا.

ونقلت فرانس برس عن وزارة الصحة الفرنسية قولها في بيان لها أن:

"المصاب مواطن فرنسي يقيم في بريطانيا بمدينة تور ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بـ (كوفيد19) مشيرة إلى أن المصاب يخضع للحجر المنزلي".

وأضافت الوزارة أن المصاب عاد من لندن في الـ 19 من الجاري ليتبين بعد يومين أنه مصاب بالمرض مبينة أن:

"هذه هي أول حالة من الطفرة الجديدة من (كوفيد19) تسجل في فرنسا".

L’homme contaminé, un Français arrivé de Londres le 19 décembre, est asymptomatique et a été isolé à son domicile



via Le Monde#Planete https://t.co/94YZihnADR — H24 News France (@_H24news) December 26, 2020

وتتميز الطفرة البريطانية من (كوفيد19) بأنها معدية أكثر من السلالة الأصلية للفيروس.