الثلوج البيضاء تزين مدن الجزائر... فيديو وصور

وتساقطت الثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية التي يتجاوز ارتفاعها 800 متر. وشملت الولايات، البويرة وتيزي وزو بجاية وجيجل وسطيف وبرج بوعريريج وقسنطينة وميلة وقالمة وسوق أهراس وأم البواقي وباتنة وخنشلة وتبسة.
ولايات الوطن تتزين بفستان ابيض من الثلوج— أمحمد سمير 🇩🇿 (@Samirprinc1) December 26, 2020
اللهم إنا نسألك خيرها وخير مافيها ❄️#الجزائر 🇩🇿
وتوقعت الأرصاد أن يصل سمك الثلوج بين 15 و20 سم، وامتداد صلاحية هذه النشرية من السبت 26 ديسمبر/كانون الأول 2020 الساعة 3 صباحًا حتى الأحد 27 ديسمبر/كانون الأول 2020 الساعة 3 صباحًا حسب التوقيت المحلي.
#الجزائر— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) December 26, 2020
✅#سطيف.. #الثلوج 🌨🌨تكسي الولاية حلة بيضاء#سلامتك_في_كمامتك 😷 pic.twitter.com/igbVAEZq4f
كما أعلنت الأرصاد عن هطول أمطار مصحوبة أحيانا بتساقط البرد في بعض الولايات، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" المحلية.
مدينة سطيف صبيحة اليوم🌨☃️#الجزائر #الثلوج#الثلوج_في_الجزائر pic.twitter.com/fwo55hpSMs— فطوم🇩🇿الجزائرية👸🏻 (@fatooma_dz) December 26, 2020
وتداول المستخدمون مقاطع فيديو وصور للزينة البيضاء وهي تغطي الطرقات والمنازل والسيارات وطبيعة المرتفعات.
ونشر أحد المستخدمين لقطات خلابة لانغمار منطقة الشمال بالجزائر بالثلوج.
Northern Algeria under the snow ❄️ pic.twitter.com/MP5fNFudUA— LET’S GO TO ALGERIA 🇩🇿 (@museumofalgeria) December 25, 2020
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