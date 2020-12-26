الثلوج البيضاء تزين مدن الجزائر... فيديو وصور

حذرت مصلحة الأرصاد الجوية في الجزائر من تساقط الثلوج على ولايات عدة يوم أمس الجمعة.

وتساقطت الثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية التي يتجاوز ارتفاعها 800 متر. وشملت الولايات، البويرة وتيزي وزو بجاية وجيجل وسطيف وبرج بوعريريج وقسنطينة وميلة وقالمة وسوق أهراس وأم البواقي وباتنة وخنشلة وتبسة.

ولايات الوطن تتزين بفستان ابيض من الثلوج

اللهم إنا نسألك خيرها وخير مافيها ❄️#الجزائر 🇩🇿 — أمحمد سمير 🇩🇿 (@Samirprinc1) December 26, 2020

وتوقعت الأرصاد أن يصل سمك الثلوج بين 15 و20 سم، وامتداد صلاحية هذه النشرية من السبت 26 ديسمبر/كانون الأول 2020 الساعة 3 صباحًا حتى الأحد 27 ديسمبر/كانون الأول 2020 الساعة 3 صباحًا حسب التوقيت المحلي.

كما أعلنت الأرصاد عن هطول أمطار مصحوبة أحيانا بتساقط البرد في بعض الولايات، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" المحلية.

وتداول المستخدمون مقاطع فيديو وصور للزينة البيضاء وهي تغطي الطرقات والمنازل والسيارات وطبيعة المرتفعات.

ونشر أحد المستخدمين لقطات خلابة لانغمار منطقة الشمال بالجزائر بالثلوج.