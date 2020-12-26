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    هل تحرجك الأسنان الصفراء؟ تقرير يكشف الأسباب وطرق العلاج

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    تعد ظاهرة اصطباغ الأسنان باللون الأصفر ظاهرة مزعجة وشائعة على نطاق واسع، وتسبب المزيد من الضجر والاستياء لمن يعاني منها.

    تعتبر الأسنان عاملاً مساهماً في المظهر الجمالي لوجه الشخص، علاوة على ذلك، يعكس اصفرار الأسنان مظهرا غير جذاب وغير محبب، وصورة غير لائقة للشخص، وذلك بحسب ما نشره موقع "تايمز ناو نيوز".

    طبيب أسنان
    © Photo / oswaldoruiz
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    وهناك العديد من الأسباب التي قد تكون سببا في اصفرار الأسنان، ويعد التقدم في العمر والجينات عاملين رئيسين يساهمان في هذه المشكلة.

    وبصرف النظر عن ذلك، قد تشمل بعض الأسباب الأخرى جفاف الفم المزمن، والتدخين، وشرب الكحول، واتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات البسيطة والسكريات، والآثار الجانبية للأدوية، وسوء نظافة الفم.

    وذكر الموقع أنه هناك عدة طرق يمكنك من خلالها علاج ومنع حدوث ظاهرة اصفرار الأسنان، وتشمل:

    الإقلاع عن التدخين: الأشخاص الذين يدخنون أكثر عرضة لتطور الأسنان الصفراء وذلك لأن التدخين يؤدي إلى تكوين طبقة البلاك التي يمكن أن تساعد البكتيريا على الالتصاق بالأسنان واللثة، ولن يساعد الإقلاع عن التدخين في الحصول على مظهر لائق للأسنان فحسب، بل سيساعد أيضا في الحفاظ على نمط حياة أكثر صحة.

    تنظيف الأسنان بعناية: ينصح بغسل الأسنان والاهتمام بنظافتها بشكل مستمر وبالطريقة الصحيحة، ويجب الحرص على عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد تناول الأطعمة الحمضية لأنها قد تؤدي إلى التآكل.

    وتكون الطريقة الصحيحة لتنظيف الأسنان من خلال تنظيف وغسل الأسنان مرتين في اليوم، ويكون التنظيف لمدة دقيقتين على الأقل باستخدام الفرشاة بحركة دائرية بعناية وبدون قوة وعنف.

    وضع قشور الفاكهة: هناك قشور للفواكه مثل الموز والبرتقال والليمون يمكنك فركها على أسنانك لجعلها أكثر بياضاً وذلك بسبب وجود حامض الستريك (حمض الليمون)، ويمكنك تطبيق هذه الطريقة قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة، وتركه لمدة دقيقتين.

    بيروكسيد الهيدروجين وصودا الخبز: يمكن أن يساعد وضع بيروكسيد الهيدروجين ومعجون صودا الخبز على أسنانك في التخلص من البقع والبكتيريا في الفم، لكونه يمنع تشكل البلاك على الأسنان، كل ما عليك فعله هو مزج ملعقتين كبيرتين من بيروكسيد الهيدروجين وملعقة كبيرة من صودا الخبز، ووضعها على الأسنان، ثم شطفها جيدا بعد دقيقتين.

    الفحم النشط: يساعد الفحم النشط على إزالة البقع والأصباغ من الأسنان، علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد هذا أيضا على التخلص من السموم والبكتيريا المتراكمة في الفم.

    يمكن العثور على الفحم المنشط في بعض أنواع معجون الأسنان، ويمكن أيضا تنظيف الأسنان بالفحم المنشط بشرط عدم استخدام الفرشاة بعنف وقوة لتجنب حدوث الضرر في تلك الأسنان.

    انظر أيضا:

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