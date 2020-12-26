الحكم بالسجن 12 عاما على نابليون الروسي الذي قطع جثة حبيبته

حكم على المؤرخ الروسي أوليغ سوكولوف، يوم الجمعة، بالسجن 12 عاما ونصف عام في سان بطرسبورغ لإدانته بقتل حبيبته وتقطيع جثتها، في قضية أعادت فتح الجدل بشأن العنف الأسري في روسيا.

سان بطرسبورغ- سبوتنيك. وقالت القاضية يوليا ماكسيمينكو، لدى النطق بالحكم في محكمة بالعاصمة الإمبراطورية الروسية السابقة سانت بطرسبورغ، إن سوكولوف "كان مدركا تماما لما كان يفعل لحظة الجريمة".

أما فريق الدفاع عن المؤرخ الروسي فقد أبدى "معارضته" العقوبة المحددة من المحكمة، لكنه لفت إلى عدم تحديد موقف حتى الساعة إزاء إمكان استئناف الحكم.

وكانت بدأت محاكمة المؤرخ الذي أقر بارتكاب الجريمة، في مطلع يونيو/ حزيران الماضي، بتهمة القتل وحيازة الأسلحة.

وأوقف أستاذ التاريخ في جامعة سان بطرسبورغ الحكومية المتخصص في سيرة الإمبراطور الفرنسي "نابليون بونابرت" في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. وكان قد نظم عروضا تقمص فيها دور نابليون وشاركته الضحية فيها.

` Историк-расчленитель Соколов приговорен : https://t.co/PVz8QZoDIe

25 декабря 2020,15:58 _ В Октябрьском районном суде города вынесен приговор бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову по делу о жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Приговор сегодня зачитывала судья Юлия Мак pic.twitter.com/Rm2K0ZrwBq — Каnareykin Aleksandr (@NareykinA) December 25, 2020

واعترف سوكولوف في المحكمة بإطلاق أربع رصاصات على يشينكو، قبل تقطيع أوصالها باستخدام منشار وسكين مطبخ. وعثر أيضا على مسدس صاعق في حقيبته.

وكانت الشرطة قد سحبت الأستاذ الجامعي في حالة سكر من نهر مويكا في سان بطرسبورغ، حاملا حقيبة والتي كانت تحوي ذراعي امرأة ومسدسا صوتيا. حيث عثرت الشرطة في وقت لاحق على أجزاء أخرى من جسد الضحية في شقة سوكولوف.

В суде Петербурга начали оглашать приговор историку Олегу Соколову, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко pic.twitter.com/GACOqUpXQz — Первый канал (@channelone_rus) December 25, 2020

وأقر المؤرخ البالغ 63 عاما سريعا بأنه قطّع جثة تلميذته وحبيبته السابقة أناستاسيا يشتشينكو، البالغة 24 عاما والتي كان يعيش معها. كما قيل إنه كان يخطط للتخلص من جسد الضحية قبل أن ينتحر مرتديا ملابس نابليون.