أحمد حلمي يساند منتخب مصر للسيدات بعد تعرضه للتنمر

ونشر حلمى صورة للمنتخب المصري للسيدات عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، اليوم السبت، بهدف دعم ومساندة المنتخب بعد تعرضه للتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد أحمد حلمي على أن هؤلاء البنات لسن في حالة من الإحباط أو الضعف، بل يملكن ثقة في نفوسهن، ولديهن أمل وحلم في تحقيق فوز لفريقهن أو بلدهن.

وناشد الفنان المصري المعروف المجتمع بدعم منتخب مصر للسيدات، وعدم التنمر عليه مرة أخرى.