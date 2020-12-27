توجه لوضع كمامات على أوجه الحيوانات الأليفة وسط تفشي كورونا

ما زالت حالات الإصابة بفيروس "كورونا" ترتفع في العالم، ويعتبر ارتداء الناس لقناع على الوجه أمرا لا غنى عنه، وهو ما يحرص عليه الجميع، منعا لانتقال العدوى إليهم. إلا أن الأمر لم يقتصر على الإنسان فقط، بل طال الحيوانات أيضا.

وتداول ناشطون على موقع "انستغرام" مجموعة من الصور لهذه الحيوانات، من بينها لقطة وضع صاحبها على وجهها قناعا كبيرا، وقد أحدث فيه فقط ثقبين من أجل الرؤية. ومع ذلك، قام آخرون أيضا بتحويل جوارب إلى أقنعة، وقد ظهرت صورة لكلب وقد وضع له صاحبه جوربا على وجهه.

ومع ذلك، فإن أحد الخبراء من اللجنة الوطنية للصحة في الصين، ويدعى لي لانجوان، أشار إلى أن: "الحيوانات قد تضطر للخضوع لحجر صحي، إذا ما اتصلت مع مريض بشري".

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وقال: "بعد انتشار الوباء، ينبغى على أصحاب الحيوانات الأليفة تعزيز سبل حمايتهم. إن الوباء ينتشر بين الثدييات، لذلك يجب أن نتخذ الاحتياطات اللازمة".

📷 But hold on isn’t this #animalabuse? Well I guess not if wearing a #mask or #muzzle isn’t #humanabuse then this must be the new cute thing for all #animals i get it… Now we’ve just got to catch all the #birds and fit them up with a mask... https://t.co/8H9uRCViuN — Everal Campbell - Simply Heal This Wealth (@EVERAL1ST) December 21, 2020

وتم شحن معظم المبيعات الأخيرة لأقنعة الكلاب، والتي يمكن أن تصل تكلفتها إلى 50 دولارا ، إلى العملاء في الولايات المتحدة ، وفقا لهولمز.

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وقال "Zhou Tianxiao" ، بائع أقنعة الوجه على الإنترنت في بكين، لصحيفة "ديلي ميل" أن مخزونه، الذي تم تسويقه في البداية لمساعدة الحيوانات الأليفة على مكافحة تلوث الهواء، قد تحول من بيع 150 قناعا شهريا إلى 50 قطعة على الأقل يوميا مع ظهور التفشي.