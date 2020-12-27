إصابة عماد متعب بفيروس كورونا

قال الإعلامى المصري، هانى حتحوت، إن عماد متعب نجم النادى الأهلي ومنتخب مصر السابق، أصيب بفيروس كورونا، ويخضع للعزل المنزلي وتلقى العلاج.

وأفاد الموقع الإلكتروني لقناة "صدى البلد" المصرية، اليوم الأحد، أن حتحوت قد أكد إصابة نجم منتخب المصري السابق، عماد متعب بفيروس كورونا.

وفي السياق نفسه، تعرض الإعلامي المصري، سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق إلى الإصابة بفيروس كورونا أيضا، ويخضع إلى العزل المنزلي لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت "صدى البلد" بأن الإعلامى سيف زاهر، قد تلقى العديد من الاتصالات من جانب محبيه للاطمئنان على حالته الصحية.

ويشار إلى أن الإعلامى سيف زاهر، كان ضمن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، الذى تقدم باستقالته عقب خسارة منتخب مصر الوطنى أمام نظيره الجنوب أفريقي، في بطولة أمم أفريقيا للكبار التي أقيمت صيف العام الماضي في مصر.