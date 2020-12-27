رئيس النصر السعودي يعلن إعادة هيكلة إدارة الفريق ويكشف عن مفاجآت

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي، صفوان السويكت، إعادة هيكلة إدارة كرة القدم، كما كشف عن مفاجآت في فريق العالمي.

وكتب السويكت في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "تسلمت تركة ثقيلة وتحملت المسؤولية في وقت صعب بدعم من رجالات النصر، ووفقنا الله بالحصول على ملعب خاص يليق بالنصر وجماهيره، وعملنا على تحقيق التوازن والإصلاح التدريجي مع الحفاظ على المكتسبات في ظروف صعبة وقاهرة، ولظروف المرحلة فقد قررنا إعادة هيكلة إدارة كرة القدم".

وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي في تغريدة أخرى، "إنهاء عقد الجهاز الفني بقيادة السيد فيتوريا بالتراضي، و تعيين مدرب شباب النصر السيد ألين هورفات مديرا فنيا للفريق الأول مؤقتا".

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١- إنهاء عقد الجهاز الفني بقيادة السيد فيتوريا بالتراضي.

٢- تعيين مدرب شباب النصر السيد ألين هورفات مديرا فنيا للفريق الأول مؤقتا

٣- استحداث إدارة لقياس الأداء الفني تضم في عضويتها مستشار فني سعودي ومستشار فني أجنبي وضمهم للجهاز الفني.

ونسأل الله التوفيق والسداد💛💙 — د. صفوان السويكت (@AlsuwaiketS) December 27, 2020

وتابع، "استحداث إدارة لقياس الأداء الفني تضم في عضويتها مستشار فني سعودي، ومستشار فني أجنبي وضمهم للجهاز الفني".

وتعد خطوة إنهاء عقد الجهاز الفني كانت منتظرة من قبل إدارة النصر، ولكن الشرط الجزائي الكبير للمدرب البرتغالي أجل هذا القرار حتى جاء اليوم بشكل نهائي بعد الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي.