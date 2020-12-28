برشلونة يعلن إصابة ميسي

أعلن نادي برشلونة، يوم الأحد، إصابة نجم وقائد الفريق ليونيل ميسي.

وأكد النادي الإسباني أن ليونيل ميسي سيغيب عن مباراة إيبار، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، بالجولة الـ16 من الليغا.

وقال النادي الكتالوني في بيان نشره على موقعه الرسمي، "ميسي سيكمل علاج كاحله الأيمن، ومن المتوقع عودته عقب مباراة برشلونة ضد إيبار".

📜 MEDICAL ANNOUNCEMENT

Leo Messi is completing the treatment for his right ankle.

🔗 https://t.co/WXEXZ07cya pic.twitter.com/sBWEq81vgY — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 27, 2020

كانت تقارير صحفية إسبانية، قالت يوم الأحد، إن ميسي طلب من إدارة النادي إكمال إجازته في الأرجنتين وهو ما سيحول دون لحاقه بالمباراة.

واجتاز ميسي، محطم الأرقام القياسية، رقم أسطورة البرازيل بيليه مع سانتوس، بعد تسجيله هدفا ضد بلد الوليد، في إطار منافسات الجولة الـ 15 من الليغا، ليصل إلى 644 هدفا مع برشلونة.