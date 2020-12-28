النهاية مؤسسة رعاية... تطور لافت في قضية "طفل المرور" بمصر

ألزمت محكمة مصرية، دار الرعاية التي أودع فيها الطفل أحمد أبو المجد المعروف بـ "طفل المرور"، بتقديم تقرير عن حالته كل شهرين.

وأصدرت محكمة جنايات الطفل في القاهرة حكما بإيداع الطفل أحمد (13 عاما) وهو نجل قاض شهير، متهم بالتعدي على فرد شرطة مرور، في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما قضت المحكمة بحبس 3 من أصدقاء "طفل المرور" وتغريمهم مبالغ مالية، بتهمة التنمر والإهانة واستعراض القوة والتعدي على المارة والاعتداء على موظف عام، وسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وبحسب قانون الطفل المصري فإنه حال ارتكب طفل تحت سن 15 عاما جريمة، فهناك 8 تدابير لمعاقبته، بينها التوبيخ أو الإلحاق بالتدريب والتأهيل وإيداعه في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ولا تحدد المحكمة بحسب القانون ذاته سقفا زمنيا للإيداع، ويتعين على المؤسسة التي أودع بها الطفل تقديم تقرير بحالته كل شهرين لتقرر المحكمة إنهاء التدابير فورا، أو إبداله حسب الاقتضاء، على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة.

وكان "طفل المرور"، قد أثار جدلا واسعا في مصر مؤخرا. ففي الخامس من الشهر الجاري أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإحالته وأصدقائه الثلاثة إلى محكمة الجنايات بتهمة تعاطي المخدرات.

وسبق أن تقدم والد الطفل، القاضي أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد، نائب رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، باعتذار رسمي إلى جموع الشعب المصري ورجال الشرطة والمؤسسة القضائية عما بدر من نجله، لكن توالي الفيديوهات الكاشفة لسلوكيات الطفل أثارت الغضب ضده مجددا.

وفي بيان رسمي، قال أبو المجد، إنه يعتذر للشعب المصري بكافة طوائفه عما بدر من نجله، سواء في واقعة التعرض بالإيذاء باللفظ لرجل من رجال الشرطة أثناء قيادته سيارة دون حمله ترخيص قيادة أو عما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مادة مصورة تتضمن ما ردده نجله من عبارات بذيئة.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على الطفل نجل القاضي بعد تداول فيديو له مع عدد من أصدقائه على مواقع التواصل عقب إخلاء سبيله في واقعة التنمر على رجال الشرطة، تنمر فيه على أشخاص آخرين.