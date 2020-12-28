أهداف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري (4-0) في الدوري المصري.. فيديو

أحرز أهداف الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، حسين الشحات، محمد شريف، وأكرم توفيق، في الدقائق (17 و48 و60 و85).
الأهلى يواصل انتصاراته فى الدوري برباعية نظيفة أمام الاتحاد السكندري 🦅⚽️🌟— WATCH iT! (@WatchiTMENA) December 28, 2020
احرز رباعية الأهلى محمود كهربا فى الدقيقة ١٧، حسين الشحات فى الدقيقة ٤٨، محمد شريف فى الدقيقة ٦٠، وأكرم توفيق فى الدقيقة ٨٥.#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/DBy19mvTlC
بهذا الفوز تصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري، برصيد 9 نقاط وله مباراة مؤجلة ضد الزمالك، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.
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