أهداف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري (4-0) في الدوري المصري.. فيديو

سحق النادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

أحرز أهداف الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، حسين الشحات، محمد شريف، وأكرم توفيق، في الدقائق (17 و48 و60 و85).

الأهلى يواصل انتصاراته فى الدوري برباعية نظيفة أمام الاتحاد السكندري 🦅⚽️🌟

احرز رباعية الأهلى محمود كهربا فى الدقيقة ١٧، حسين الشحات فى الدقيقة ٤٨، محمد شريف فى الدقيقة ٦٠، وأكرم توفيق فى الدقيقة ٨٥.#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/DBy19mvTlC — WATCH iT! (@WatchiTMENA) December 28, 2020

بهذا الفوز تصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري، برصيد 9 نقاط وله مباراة مؤجلة ضد الزمالك، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.