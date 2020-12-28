أهداف مباراة الزمالك وسموحة (2-0) في الدوري المصري.. فيديو

فاز نادي الزمالك على نظيره سموحة بهدفين دون رد، مساء اليوم الاثنين، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.