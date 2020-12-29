بعد تدهور حالته الصحية... صورة لثلاثة أطباء روس نائمين على الأرض بجانب مصاب بكورونا

نشرت وسائل التواصل الاجتماعي الروسية صورة لثلاثة أطباء روس في منطقة لينينغراد وهم نائمون بالقرب من مصاب بكورونا ازدادت خطورة حالته، مما دفعهم لتغيير جداول عملهم والبقاء بالقرب من المصاب.

وظهرت صورة لثلاثة أطباء ناموا في جناح مريض مصاب بـ "كوفيد 19" على موقع التواصل الاجتماعي الروسي "في كونتاكتي".

الصورة التي تم التقاطها في أحد المستشفيات في منطقة لينينغراد في روسيا تظهر كيف أن ثلاثة أطباء يرتدون بدلات واقية يرقدون على الأرض بالقرب من سرير المريض.

وكتبت ممرضة في أحد أقسام المشفى: "جئت هذا الصباح إلى القسم، وعلى الشاشة في غرفة الموظفين شاهدت مثل هذه الصورة".

وأوضحت أنه في الساعة الثانية صباحا في مجموعة عمل الأطباء كانت هناك رسالة حول تدهور صحة أحد المرضى بالمستشفى. ومن أجله، أخذ العديد من المتخصصين الطبيين مكانهم خارج الوقت المخصص لعملهم.

وأعرب مستخدمو وسائل التواصل في التعليقات عن دعمهم وامتنانهم للأطباء، كما تمنوا لهم الصبر.