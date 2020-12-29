نجمة "ذا فويس" نهى رحيم تتحدث عن تعرضها لمحاولة اختطاف.. وهذه هي التفاصيل

تعرضت نجمة برنامج المواهب الغنائي "ذا فويس"، التونسية نهى رحيم، لمحاولة اختطاف، أمس الاثنين، من سائق تاكسي.

وفي مداخلة مع إذاعة "أي أف أم" التونسية، أوضحت نهى رحيم، أنها استقلت سيارة تاكسي من حي النصر في اتجاه المنزه، في العاصمة تونس، لتتفاجأ بتغيير وجهة الطريق من جانب السائق حيث اتجه نحو الغابة، مؤكدة أنها اعترضت على ما حدث منه، فيما سلك طريقا غير الذي طلبته، ولكنه قام بتعنيفها لفظيا وهددها لتكفّ عن الصراخ.

وذكرت رحيم أنها قررت أن تلقي نفسها من سيارة الأجرة، كحل أخير حتى يتوقف السائق، وتنجو بنفسها منه، فما كان على السائق إلا أن توقف مجبرا، ثم أنزلها، ولاذ بالفرار بعدها.

وأفادت النجمة التونسية أنها لم تتمكن من الهرب عندما هددته بإلقاء نفسها، وأنه عندما فتحت الباب لإلقاء نفسها وجدت السيارة سريعة للغاية فهددته ليتوقف، مؤكدة أنها ستقدم بشكوى ضد السائق.

وعلى الرغم من نيتها التقدم للشرطة التونسية ببلاغ ضد السائق، فإنها أكدت عدم تمكنها من تسجيل رقم التاكسي، لأن السائق لاذ بالفرار، كما أن حالتها النفسية كانت سيئة للغاية عندما نزلت من السيارة، ونجت بنفسها.

ودخلت نهى رحيم في حالة من البكاء الشديد، حيث أصيبت بالهلع لأنها كانت تخشى أن يعتدي عليها جنسيا.