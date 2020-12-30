منها التدليك بالزيت... علاجات منزلية للتخلص من تجاعيد الجبهة

يمكن أن تظهر التجاعيد على الوجه بما في ذلك الجبهة، وعلى الرغم من أن تجاعيد الجبهة ليست شائعة مثل تجاعيد الوجه، إلا أنها قد تكون قبيحة أيضا.

يتجاهل بعض الناس تجاعيد الجبهة، بينما يصاب البعض الآخر بالذعر عند ملاحظتها، وبحسب ما نشره موقع "أونلي ماي هيلث" الطبي، فإن الخطوط الدقيقة وتجاعيد الجبهة ليست مجرد نتاج للشيخوخة، ولكن هناك العديد من الأسباب الأخرى وراء ظهورها.

يعد أحد الأسباب الشائعة لظهور تجاعيد الجبهة هو وضع النوم السيئ، حيث أن أولئك الذين ينامون على بطنهم معرضون لظهور تجاعيد في الجبهة أكثر من الآخرين، وذلك لأنه يتم ضغط الوجه على الوسادة مما يسبب الاحتكاك ويؤدي إلى ظهور تجاعيد الجبهة.

وتشمل الأسباب الأخرى لظهور تجاعيد الجبهة الضغط العصبي، والقلق، وسوء التغذية، والتغيرات الهرمونية، والأضرار الناجمة عن أشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية.

وهناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن تطبيقها لعلاج تجاعيد الجبهة والتخلص منها، إذ تحتوي العديد من المكونات على تأثيرات مضادة للأكسدة توفر فوائد مضادة للتجاعيد، وتحارب الجذور الحرة لمنع الضرر وتعزيز العناية بالبشرة.

وتشمل هذه العلاجات ما يلي:

قناع الشوفان: من أشهر الأقنعة المستخدمة للتخلص من تجاعيد الجبهة، فقط بخطوات بسيطة:

ضع ملعقتين صغيرتين من دقيق الشوفان أو مسحوق الشوفان في وعاء، ومن ثم أضف ملعقة صغيرة من عصير البرتقال، وملعقة صغيرة من اللوز الناعم المطحون، ونصف ملعقة صغيرة من زيت جنين القمح وقطرتين من زيت إبرة الراعي.

اخلط جميع المكونات جيدا، ثم ضع هذا القناع المليء بفيتامينات A و E و D، على الوجه لمدة 30 دقيقة، بعد ذلك يمكنك شطفه بالماء والاستماع بالنتائج المذهلة.

التدليك بالزيت:

يمكن أن يقلل تدليك الجبهة أيضا من ظهور التجاعيد، كل ما عليك القيام به هو خلط ملعقة كبيرة من زيت اللوز ونصف ملعقة صغيرة من زيت الخروع وإضافة قطرتين من زيت اللبان العطري و4 قطرات من زيت جنين القمح

ومن ثم يتم تدليك الجبهة بلطف بخليط الزيت هذا حتى يتم امتصاص كل الزيت، ومن الأفضل القيام بذلك قبل النوم.

التقشير: التقشير مهم جدا وضروري بصرف النظر عن العلاجات المذكورة أعلاه، يجب تقشير البشرة بانتظام، ولكن ليس يوميا، إذ تساعد هذه الخطوة في إزالة طبقة خلايا الجلد الميتة، والحصول على نتائج مرضية.

بخلاف هذه العلاجات المنزلية، فإن النظام الغذائي الصحي هو المفتاح للحفاظ على بشرة جيدة. يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي، وشرب الكثير من الماء لأن الماء يحافظ على رطوبة البشرة ويحافظ عليها ناعمة ويمنع التجاعيد.