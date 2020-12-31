بعد زيادة الإصابات بكورونا.. الدوري الإنجليزي يكشف موقفه من إيقاف الموسم

رغم قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إنها لم تناقش إمكانية إيقاف الموسم بسبب زيادة الإصابات بكوفيد-19 في البلاد.

وألغيت مباراة فولهام خارج الديار أمام توتنهام هوتسبير قبل ساعات من انطلاقها اليوم، بعدما أعلن فولهام إصابة العديد من الحالات بين صفوفه بفيروس كورونا، وتسبب تفشي الفيروس في مانشستر سيتي في تأجيل مباراة الفريق في إيفرتون، يوم الاثنين الماضي.

واقترح العديد من المدربين إيقاف الموسم لتخفيف الضغط على الأندية، لكن الدوري الممتاز قال إنه ليس لديه أي خطط لذلك.

وقالت رابطة الدوري، في بيان "الدوري الممتاز لم يناقش إيقاف الموسم. تواصل الرابطة ثقتها في بروتوكولات كوفيد-19 الخاصة بها لاستمرار المباريات كما هو مقرر لها، وتواصل هذه البروتوكولات الحصول على المساندة التامة من الحكومة".

وتابع البيان،

"مع وضع صحة اللاعبين والأطقم المعاونة كأولوية، يدعم الدوري الممتاز بشكل كامل كيفية تنفيذ الأندية للبروتوكولات والقواعد".

واستأنف الدوري الممتاز مبارياته الموسم الماضي بدون جماهير في يونيو/حزيران الماضي بعد فترة توقف استمرت ثلاثة شهور، فيما اعتبرت عملية استئناف ناجحة حيث تجنبت الأندية تفشي الفيروس بشكل كبير.

لكن مع دخول فصل الشتاء بات الوضع أكثر صعوبة.



وقالت رابطة الدوري يوم الثلاثاء، إن الأندية سجلت 18 إصابة، وهو أكبر عدد من الحالات في أسبوع واحد هذا الموسم، حيث أعلن شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب عن وجود إصابات جديدة في صفوفه.