رسالة حزينة من حورية فرغلي بسبب أصدقائها المقربين

بعث الفنانة المصرية، حورية فرغلي، رسالة حزينة، لأصدقائها المقربين، عقب ابتعادها عن الفن في الفترة الأخيرة.

وقالت حورية فرغلي، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، إنها تشعر بحزن شديد، بسبب ابتعاد بعض أصدقائها المقربين عنها، خلال الفترة الماضية، بسبب تعرضها لتشويه من العملية الجراحية الأخيرة التى أجرتها فى "الأنف".

وأشارت الفنانة المصرية، إلى أن أصدقائها تخلوا عنها، وتركوها بمفردها عندما علموا أنها ابتعدت عن الفن بسبب العملية الجراحية الأخيرة.

وأكدت حورية، أنها ستجري عملية جراحية قريبا، فى الولايات المتحدة، "وستعود أقوى من الأول، ولكنها تنتظر الإجراءات حتى تسافر لإجراء العملية".

وأوضحت في تصريحاتها، أنها "مشغولة حاليا باتحاد الفروسية، خاصة وأنها عضو لجنة الفروسية، وكانت مشغولة بعدة بطولات خلال الفترة الماضية، وأنها ملتزمة فى منزلها مع عائلتها بسبب جائحة كورونا، لافتة إلى أنها تأخذ الاختياطات اللازمة وعدم الخروج من المنزل".