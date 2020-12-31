احذر من تناول القهوة في هذه الحالات

قال خبراء، إن تناول أكثر من ثلاثة أكواب من القهوة يوميا، يعد خطرا على الصحة.

وأشار الخبراء إلى أنه بجانب عدد الأكواب المثالية من القهوة يوميا، فإن هناك أوقات لا يجب تناول القهوة خلالها، بحسب تقرير لصحيفة "الإمارات نيوز".

وحذر التقرير من تناول القهوة خلال فترة الظهيرة، لأن الدراسات أثبتت أن أنه يؤثر بشكل كبير وخطير على مواعيد النوم.

كما حذر الخبراء من تناول القهوة على معدة فارغة، خاصة لمن يعانون من الارتجاع ومشاكل حرقة المعدة واضطرابات الجهاز الهضمي.

ويسبب تناول القهوة على معدة فارغة ارتفاع مستويات الحموضة، لذلك من المفضل إضافة الحليب للقهوة إذا قمنا بتناولها في الصباح على معدة فارغة.

وترفع القهوة من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، لذلك نصح الخبراء بتناول القهوة المصفاة؛ حتى يتجنبوا ارتفاع مستويات الكوليسترول الضارة.