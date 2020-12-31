"الصحة" المصرية: تناول هذه الخضروات لمواجهة كورونا

نشرت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، قائمة بأنواع الخضروات التي تساعد في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، "في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، أنت بحاجة إلى تناول الخضروات التي تقوي المناعة".

ونصحت وزارة الصحة بتناول الخضروات الطازجة لأنها مصدر غني بالفيتامينات ومقوية للمناعة.

في مواجهة جائحة #فيروس_كورونا (كوفيد-19)، أنت بحاجة إلى تناول الخضروات التي تقوي المناعة👇 pic.twitter.com/uD94MKy5GH — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) December 31, 2020

وشملت القائمة على الخضروات الحمراء، كالطماطم والفلفل الأحمر، وأيضا الخضروات الصفراء كالفلفل الأصفر والجزر.

وضمن القائمة الخضروات الخضراء كالخيار والجرجير والخس، والخضروات البيضاء كالفجل والبصل، وأيضا الخضروات البنفسجية كالبنجر.