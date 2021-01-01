منظمة أممية تتوقع أعمارهم.. أكثر من 372 ألف طفل يولدون في اليوم الأول من العام

توقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ولادة أكثر من 372 ألف طفل حول العالم، في اليوم الأول من العام الجديد.

ووفقا لتقرير نشرته على موقعها الرسمي، فإن مواليد اليوم الأول سيبلغون نحو 371.504 طفل، في جميع أنحاء العالم في يوم رأس السنة الجديدة.

وتوقع التقرير أيضا كما العام الماضي أن تشهد "فيجي" الواقعة في المحيط الهادئ أول طفل في عام 2021، بينما سيولد في الولايات المتحدة آخر طفل في اليوم الأول.

وقدرت اليونسيف أن أكثر من نصف هذه الولادات ستحدث في 10 دول هي الهند (59995) والصين (35615) ونيجيريا (21439) وباكستان (14161) وإندونيسيا (12336) وإثيوبيا (12006) والولايات المتحدة (10،312) ومصر (9،455) وبنغلاديش (9،236) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (8،640).

وقالت إن عدد من سيولدون في العام 2021 سيبلغ نحو 140 مليون طفل في العالم، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يبلغ متوسط ​​العمر المتوقع 84 عامًا.

وتحدث تقرير المنظمة الدولية عن أسماء الأطفال الأكثر شيوعًا في بلدان مختارة في وقت قريب من إنشاء اليونيسف.

ففي أستراليا مثلا ذكور وإناث (جون، مارجريت)، وفي الصين (مينغ، شولان)، وفي كرواتيا (إيفان، ماريجا) وفي الدنمارك (إريك، كريستين) وفي فرنسا (جان، ماري)، وفي ألمانيا (هانز، ريناتي) وفي روسيا (إيفان، ماريا) وفي إسبانيا (خوسيه، ماريا، كارمن) وفي المملكة المتحدة (جون، مارجريت) وفي الولايات المتحدة (جيمس، ماري).