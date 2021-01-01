مصر... وزير الرياضة: عودة مرتضى منصور للزمالك في هذه الحالة... فيديو

كشف وزير الرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، عن الحالة التي يمكن أن يعود بعدها مجلس إدارة نادي الزمالك مرة أخرى برئاسة مرتضى منصور.

وقال وزير الرياضة، خلال لقاء عبر فضائية "أون سبورت" المصرية، إنه طبقا للائحة نادي الزمالك، فإن هناك ثلاث مستشارين هم من يديرون نادي الزمالك بالإضافة للانتخابات.

وتابع "عندما تقر النيابة بوجود مخالفات مجلس مرتضي منصور وأنها لا ترتقي للتحقيق، يعود مجلس المستشار مرتضي منصور مع تتبعه للقرارات النيابة".

د. أشرف صبحي يشرح الحالة الوحيد التي يمكن فيها عودة مجلس إدارة الزمالك السابق #مساء_ONTIME#ONTime_Sports pic.twitter.com/wPhFQGJtVo — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 31, 2020

وأضاف الوزير أنه "لو أقرت النيابة بوجود مخالفات يتم بعدها الإعلان عن انتخابات، ونحن نكن كامل الاحترام للمجلسيين الحالي والسابق ونحن دورنا للحفاظ على الكيان".

يذكر أنه، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قررت وزارة الرياضة المصرية إيقاف مجلس مرتضى منصور، لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق في ملفات المالية، وقد عينت لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.