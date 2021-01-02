"ذكريات تكسف"... أحمد حلمي يعلق على صورة مدرسته في السعودية

نشر الفنان المصري أحمد حلمي، صورة للمدرسة التي كان ملتحقا بها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأرفق حلمي صورة المدرسة، التي نشرها عبر تويتر، بتعليق استعاد فيه الذكريات قائلا "دي مدرستي في مدينة چِده بالمملكه.. ذكريات".

وتابع حلمي في تغريدته: "المدرسه كلها كانت بتدخل من الباب الكبير وأنا الوحيد اللي كنت بدخل من الباب الصغير اللي علي اليمين ده لأني ديما كنت باجي متأخر والباب الكبير بيكون اتقفل.. ذكريات تكسف".

دي مدرستي في مدينة چِده بالمملكه .. ذكريات .. المدرسه كلها كانت بتدخل من الباب الكبير وانا الوحيد اللي كنت بدخل من الباب الصغير اللي علي اليمين ده لاني ديما كنت باجي متأخر والباب الكبير بيكون اتقفل .. ذكريات تكسف https://t.co/LmuYiO0xnc — Ahmed Helmy (@ahelmy) January 1, 2021

وفي وقت سابق، دعا أحمد حلمي، إلى مساندة منتخب مصر لكرة القدم للسيدات، بعد تعرضه للتنمر.

ونشر حلمى صورة للمنتخب المصري للسيدات عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، يوم السبت الماضي، بهدف دعم ومساندة المنتخب بعد تعرضه للتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الفنان المصري: هؤلاء هن فريق البنات المصري لكرة القدم، منذ عدة أيام قرأت كلام فيه تنمر عليهن، الكلام ربما يضايق، ولكني متأكد أنه ممكن يضايق المحبطين وأصحاب النفوس الضعيفة أو من لا يملون ثقة في أنفسهم.

وشدد أحمد حلمي على أن هؤلاء البنات لسن في حالة من الإحباط أو الضعف، بل يملكن ثقة في نفوسهن، ولديهن أمل وحلم في تحقيق فوز لفريقهن أو بلدهن.