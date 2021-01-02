بعد انزلاقات جبلية مروعة... فرق الإنقاذ في النرويج تواصل البحث عن مفقودين

يواصل عمال الإنقاذ النرويجيون البحث عن تسعة أشخاص فقدوا في انهيار أرضي عملاق في منطقة أسك، على بعد حوالي 30 كيلومترًا شمال أوسلو.

وحصل انهيار أرضي كبير في منطقة طينية في أسك النرويجية، ليل الأربعاء الماضي، وتم إجلاء حوالي 1.5 ألف شخص، وأصيب نحو 10 بجروح، ووُجد أحد القتلى.

وجاء في رسالة للشرطة اليوم السبت أن "عملية الإنقاذ استمرت أكثر من ثلاثة أيام. تسعة أشخاص في عداد المفقودين".

وأشارت الشرطة إلى أنها ما زالت مستمرة في عمليات الإنقاذ وتأمل في العثور على أشخاص على قيد الحياة.

يتم البحث عن المفقودين من الأرض والجو بمساعدة أجهزة التصوير الحراري وغيرها من المعدات. وعلم صباح السبت أن رجال الإنقاذ يعتزمون توسيع منطقة البحث.

وعرضت صحيفة "تليغراف" البريطانية، لقطات مروعة لمنازل على حافة الانهيار حيث تقع في نطاق الانزلاق الأرضي الذي ضرب المنطقة.

وشهدت النرويج انزلاقا أرضيا ضخما نتج عنه وقوع إصابات وفقد عدد من سكان إحدى المناطق السكنية جنوبي البلاد.