لماذا لم يحضر نقيب الفنانين في سوريا مراسم عزاء حاتم علي؟

شهدت دمشق يوم الجمعة تشييع جثمان الفنان والمخرج السوري الراحل حاتم علي، إلى مثواه الأخير في مقبرة "باب الصغير"، بحضور شعبي شمل عددا من نجوم الدراما السورية، فيما كشفت العضو في في نقابة الفنانين تماضر غانم أن سبب غياب نقيب الفنانين زهير رمضان عن مراسم العزاء هو الوضع الصحي له.

ولفتت غانم إلى أنه إذا كان يوجد أي تقصير في مسألة المشاركة بمراسم عزاء الفنان الراحل فإنه تقصير فردي.

وأضافت في لقاء إعلامي: "نحن كفرع دمشق طلعنا وأرسلنا ورد ونعينان وفرع دمشق كله كان موجود في الأمس". مضيفة: "للأسف نحن لسنا مشهورين لحتى نبين، يعني نحن كنا واقفين 5 مع بعض ومدير العلاقات العامة معنا، من وقت المشفى لوقت الدفن".

ونقل موقع "ترندينغ" السوري عن غانم تأكيدها أنه حضر مراسم التشييع هادي بقدونس والأستاذ أسعد عيد.

وكشفت غانم أن سبب تغيب نقيب الفنانين زهير رمضان هو وضعه الصحي مشيرة إلى أنهم يتواصلون معه عبر "واتس آب".

وشهدت جنازة الراحل حضورا لنجوم في الدراما السورية بينهم الفنانة الكبيرة منى واصف والفنان السوري تيم حسن والفنان والمخرج سيف الدين سبيعي والفنان باسم ياخور والفنانة أنطوانيت نجيب.

لو تعرف أديش في عالم عم تبكي اليوم يا استاذ حاتم 💔

لو تعرف اديش انت غالي علينا وفراقك صعب 😔



١/١/٢٠٢١#حاتم_علي pic.twitter.com/HQIdgkkaGN — bayan.sy (@bayan2sy) January 1, 2021

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وفارق حاتم علي الحياة عن عمر 58 عاما، بعد أن ترك إرثا كبيرا وغنيا من الأعمال الدرامية التي تركت بصمات كبيرة في عقول ووجدان المشاهد العربي.