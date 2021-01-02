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    فتاة تعاني من السكري

    وجبات خفيفة مناسبة للسكري للحد من الجوع دون زيادة نسبة السكر في الدم

    © Photo / Pixabay//BioBarica
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    يعد اتباع نظام غذائي جيد غني بالمواد المغذية قليلة الدهون والسعرات الحرارية، أمرا بغاية الأهمية لمرضى السكري للتحكم في مستويات السكر في الدم وإدارة المرض.

    يساعد تناول وجبات خفيفة صغيرة من وقت لآخر بالنسبة لمرضى السكري على منع ارتفاع مستوى السكر في الدم أو انخفاضه بشكل كبير، وذلك بحسب تقريرا صحيا نشره موقع "ذا هيلث سايت" الطبي.

    خضراوات خيار طماطم
    © Photo / Pixabay
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    ومن الضروري جدا اختيار وجبات خفيفة مليئة بالعناصر الغذائية، ولكنها منخفضة الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، لتجنب أيضا مخاطر زيادة الوزن، لكونه يصبح الأمر أكثر صعوبة للتحكم في مستويات السكر في الدم، وتزداد نسبة خطر الإصابة بمرض السكري بالنسبة للأشخاص الأصحاء.

    وأفادت الدراسات الحديثة أن زيادة الوزن أو السمنة تشكل عامل خطر كبير لزيادة معدلات الاعتلال والوفيات لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 .

    وذكر التقرير 5 وجبات خفيفة لذيذة صديقة لمرض السكري يمكن أن تساعد في الحد من الجوع وكذلك الحفاظ على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم، وتشمل ما يلي:

    الزبادي: ينصح بتناول الزبادي بشكل خاص بالنسبة لمرضى السكري لكونه منخفض الكربوهيدرات ويحتوي على عدد قليل جدا من السعرات الحرارية، لكنها مليئة بالبروتين وتحتوي على مغذيات أخرى مثل الكالسيوم وفيتامين ب وحمض الفوليك والبوتاسيوم والفوسفور والزنك، لذا فهو وجبة خفيفة وصحية للغاية.

    الكرفس: يعتبر هذا النوع من الخضار من أفضل الوجبات الخفيفة التي يمكن لمرضى السكري الاستمتاع بها في أي وقت، فهو منخفض السعرات الحرارية والكربوهيدرات والدهون والكوليسترول، لكنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف والماء، بالإضافة إلى أنه يحتوي على عناصر غذائية مثل الفيتامينات والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والفولات والبوتاسيوم، وينصح بشكل خاص تناولها للحد من الجوع إلى جانب زبدة الفول السوداني، على سبيل المثال، في فترة منتصف النهار أو بعد الظهر.

    التفاح: يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية وغني بالألياف القابلة للذوبان، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة دون زيادة نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستفادة من فيتامين سي والمغذيات النباتية والحديد والبوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم الموجودة في تلك الفاكهة.

    الفشار (البوشار): الفشار خيارا رائعا للوجبات الخفيفة للحفاظ على الشعور بالشبع دون إضافة سعرات حرارية إضافية، وهو يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض جدا، مما يعني أنه يطلق الجلوكوز في الدم ببطء، علاوة على ذلك، فهو غني بالألياف ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن.

    الجبن القريش: وجبة خفيفة تساعدك على البقاء ممتلئا لفترة أطول، حيث يتم هضمه ببطء، ويُعرف بكونه مصدرا قويا للبروتين، ومنخفض السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ويحتوي أيضا على الكالسيوم وفيتامين أ والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والسيلينيوم والزنك، لذا فهو وجبة صحية خفيفة ومثالية.

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