ما هو أفضل وقت لممارسة الرياضة للمساعدة في تحسين النوم

يحتاج الجسم الكثير من الأساسيات الضرورية لأداء وظائفه الحيوية على أكمل وجه وللبقاء بصحة جيدة، وتعد ممارسة التمارين الرياضية والنوم الجيد من أهم تلك الأساسيات.

تشير الدراسات إلى أن وقت ممارسة الرياضة يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في تحديد نوعية نومك ليلا، بل وتحسينه أيضا، وذلك بحسب ما أفاده موقع "تايمز أوف إينديا".

وعلى الرغم من أن الخبراء لا يزالون غير قادرين على تحديد الطريقة الدقيقة التي تؤثر بها ممارسة التمارين على النوم، إلا أنهم يعزون الأمر في ذلك لعدد من التفسيرات المقنعة والمنطقية.

من المعروف أن التمارين الهوائية الطفيفة، مثل تمارين القفز باستخدام الحبل، لها قدرة عجيبة في تحسين النوم في الليل، والتي يمكن من خلالها زيادة تنشيط الجسم، وتعديل المزاج والقضاء على التوتر والقلق، والتي جميعها عوامل تسهم في ضمان حصولك على ساعات كافية من النوم ليلا.

كما يعتقد بعض الخبراء أن ارتفاع درجة حرارة الجسم الناجم عن التعرق أثناء التمرين يمكن أن يساعد أيضا في إدارة النوم.

ويعتقد الخبراء أن الوقت من اليوم الذي تمارس فيه الرياضة له تأثيرا واضحا على نوعية النوم، على سبيل المثال، يُعتقد أن ممارسة الرياضة في وقت مبكر جدا في الصباح لا تجعل درجة حرارة الجسم مرتفعة بما يكفي للنوم العميق.

من ناحية أخرى، فإن ممارسة الرياضة قبل النوم بوقت قصير، يمكن أن يسبب الإزعاج لك نتيجة إفراز هرمون الأدرينالين، لذلك، ومن أجل الحصول على نوم أفضل في الليل، من الأفضل ممارسة التمارين الرياضية في فترة منتصف الظهيرة.