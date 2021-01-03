الخسائر قدرت بـ5 ملايين إسترليني... موظف سابق في شركة "مرسيدس بنز" يحطم 50 سيارة

دمر موظف سابق في مصنع "مرسيدس بنز" في إسبانا أكثر من 50 سيارة ألمانية انتقاما من قرار التسريح الجماعي للعمال.

وفي التفاصيل سرق الرجل البالغ من العمر 38 عاما جرافة كاتربيلر، ووصل إلى مصنع "مرسيدس بنز" في فيتوريا جاستيز بشمال إسبانيا، ودمر البوابة وبدأ في تحطيم سيارات صغيرة جديدة.

Un ex-trabajador de la Mercedes en Vitoria destroza más de 50 furgonetas con una excavadora tras ser despedido. pic.twitter.com/TePDO8A5jr — Aleks ☭ (@alekssef) January 2, 2021

وألقت السلطات الإسبانية القبض على الرجل بعدما بلغ حجم الخسائر الناجمة عن الحادث، 5 ملايين إسترليني، وكان بين السيارات المحطمة مركبة من الطراز "في"، تبلغ قيمتها لوحدها 90 ألف إسترليني.