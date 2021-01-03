سواريز "يقلب الموازين" قبل نهاية المباراة ويهدي أتليتيكو صدارة الدوري الإسباني

قلب اللاعب لويس سواريز موازين اللعب، اليوم الأحد، في الدقائق الأخيرة بعد تسجيله هدفا قبل نهاية المباراة ليقود فريق "أتليتيكو مدريد" للفوز.

وانتصر "أتليتيكو مدريد" بنتيجة 2-1 خارج أرضه على "ألافيس" واستعاد صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وبفارق نقطتين عن ريال مدريد اليوم الأحد.

وسجل ماركوس يورينتي، قبل نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من قبل سواريز، ليقوم بعدها الأول بوضعها في الشباك.

وأصبحت مهمة "أتليتيكو" أفضل بكثير بعد طرد فيكتور لاجوارديا مدافع "ألافيس" في الشوط الثاني.، بحسب "رويترز"

واستطاع "الافيس" صنع عدة فرص، بالرغم من نقص العدد، وأدرك التعادل بعدما قابل فيليبي مدافع أتليتيكو كرة عرضية من خوسيلو ووضع الكرة بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 84.

واستدرك "أتليتيكو" الخطأ، واستطاع انتزاع هدف الفوز، حيث مرر ساؤول نيجيز الكرة إلى زميله جواو فيلكس الذي أرسل كرة عرضية قابلها سواريز ببراعة إلى داخل الشباك، لتحسم نتيجة المباراة.

وبفوز "أتليتيكو" رفع رصيده ليصبح 38 نقطة ويتقدم بنقطتين على جاره ويملك أيضا مباراتين مؤجلتين، ويأتي "ألافيس" في المركز 13 وله 18 نقطة.

وعلق يورينتي صانع الهدف الأول في المباراة، قائلا: "كنا ندرك أنها ستكون مباراة صعبة لأن ألافيس يجعل دائما الأمور صعبة علينا وأثبت ذلك بالتعادل رغم اللعب منقوصا لكن كان من المهم بالنسبة لنا تحقيق الفوز"، وأضاف "أدى البدلاء بشكل رائع وسجلنا الهدف الثاني بعد جملة رائعة وهذا سيسمح لنا بمواصلة التركيز على هدفنا".