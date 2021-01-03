السعودية... مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن مستشفى قوى الأمن بالسعودية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توافر وظائف إدارية وصحية شاغرة للمواطنين من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس.

وتشمل الوظائف المطلوبة عددا من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض، بحسب صحيفة "المواطن" السعودية.

وأعلن المستشفى عن حاجته إلى "مشرف تقييم وتوحيد المنتجات"، وتتطلب شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات، الإدارة، أو إدارة سلسلة التوريد، أو أي مجال ذي الصلة.

ومن بين الوظائف الشاغرة مساعد طبيب الأسنان، وذلك لحملة شهادة الدبلوم في تخصص برنامج مساعد طب الأسنان.

كما تشمل الوظائف المطلوبة أخصائي تثقيف صحي، لحملة شهادة البكالوريوس في تخصص التوعية الصحية.

ويتم التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، بحسب المصدر ذاته.

و"قوى الأمن" هي واحدة من أكبر المستشفيات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وتقدم خدماتها للأفراد العاملين بقطاع قوى الأمن في المملكة وعائلاتهم.