رانيا يوسف: الحجاب مقحم على ثقافتنا ولم يفرضه الدين

قالت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، إن الحجاب مقحم على ثقافتنا، ولم يفرضه الدين الإسلامي.

وعبرت رانيا عن رفضها التام لارتداء النساء للحجاب، مؤكدة أنه شيء مقحم على ثقافة المصريين ولم تفرضه تعاليم الدين الإسلامي.

وطبقا لموقع "في الفن" أوضحت في مقطع فيديو تم حذفه من مقابلتها المذاعة مع قناة الرشيد العراقية، أن الحجاب لا علاقة له بستر المرأة؛ لأنها لا تسير في الشارع بملابس البحر، ولا تحتاجه لكي تكون مستورة.

وأشارت إلى أن الحجاب تم فرضه على ثقافة المصريين في أواخر السبعينات، وقبل ذلك لم تكن زوجات علماء الأزهر يرتدين الحجاب، متحدية أن يخرج أحد امرأة محجبة وسط جمهور حفلات أم كلثوم.

وتساءلت: "كيف يكون الحجاب فرضا ولم يفرضه الإسلام بشكل صريح على المسلمين"، حسب تعبيرها.

جدير بالذكر أن لقاء رانيا يوسف مع قناة الرشيد، والمذيع نزار الفارس قد أثار ضجة بسبب العديد من تصريحاتها.

وانتقدت رانيا المذيع نزار الفارس مقدم البرنامج، واتهمته بمحاولة استغلال المقابلة لإظهارها بشكل معين يخدم أهدافه، مؤكدة أنها لم تحسن التصرف خلال المقابلة وكانت تخشى من حدوث أزمة بين مصر والعراق.