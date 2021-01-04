 بعد فشل انتقاله... رسالة غامضة من سيرينو إلى الأهلي

وجه الأوروغوياني، جاستون سيرينو، لاعب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي رسالة غامضة إلى النادي الأهلي المصري، بعد فشل انتقاله إليه خلال الفترة الماضية.

ونشر سيرينو صورة له مع فريقه صن داونز خلال مواجهة الأهلي باستاد القاهرة بذهاب ربع دوري دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، وعلق عليها قائلا، "ربما ليس اليوم أو غدا، ولكن عاجلا أو آجلا سأحقق حلمي".

وتعد تلك إشارة من لاعب صن داونز برغبته في الانتقال إلى الأهلي، بعد فشل انتقاله خلال الشهر الجاري.

📲 سيرينو لاعب صندونز عبر ستوري إنستجرام " اللاعب من ضمن إهتمامات النادي الأهلي " 🔴🦅



- ربما ليس اليوم وليس غدا لكن عاجلًا أم آجلًا سأحقق أحلامي - pic.twitter.com/5RqELzSpmv — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) January 4, 2021

وقدم الأهلي عرضا قيمته 2.5 مليون دولار للظفر بخدمات سيرينو، بحسب أمير توفيق، مدير التعاقدات، عبر تصريحات تليفزيونية، لكن صن داونز رفضه.

وطلب النادي الجنوب أفريقي الحصول على ضعف المبلغ الذي عرضه الأهلي، وهو ما رفضه مسؤولو القلعة الحمراء، وأعلنوا التعاقد مع المهاجم الكونغولي والتر بواليا هداف الجونة.