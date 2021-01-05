"لا نحتاج علم الصواريخ".. كلوب غاضب ومحبط عقب الخسارة أمام ساوثهامبتون

ظهر الغضب واليأس على المدرب الألماني، يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي عقب الخسارة أمام ساوثهامبتون 0-1 مساء الإثنين، في ختام الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر هجوم ليفربول بشكل سيء بعدما أخفق في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، كما فشل في تحقيق أي فوز في ثلاث مباريات.



وتقدم ساوثامبتون بهذا الانتصار إلى المركز السادس برصيد 29 نقطة وبفارق الأهداف خلف توتنهام ومانشستر سيتي، بينما استمر ليفربول على القمة وله 33 نقطة وبفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة.

وقال كلوب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) حيث بدا محبطا عقب المباراة: "بذل المنافس الكثير من الجهد. لم تكن قراراتنا جيدة وهذا ما يحدث عند افتقاد الزخم. كان يجب أن نصنع المزيد من الفرص".

وأضاف: "تدرك تماما ما ستحصل عليه منهم، لا يجب أن تتفاجأ، لكننا فعلنا العكس".

ومضى قائلا باستغراب،

"في البداية تفاجأنا من طريقة لعبنا، وأين خسرنا الكرات، إدراك ذلك لا يحتاج علم الصواريخ، كان يجب علينا الأداء بشكل أفضل، لقد سلمنا أنفسنا لهم في البداية".

وانتقد أداء الحكم مطالبا بركلة جزاء لساديو ماني. مشيرا إلى أنه كان هناك لمسة يد لا يملك فكرة حيالها.

واختتم "هذا ليس عذرا للأداء، لكن كان بإمكاننا الحصول على نقطة في حال تم احتسابها، الآن علينا أن نظهر ردة فعل".

ولم يسدد ليفربول أي كرة على المرمى في أول 45 دقيقة، وجاءت الفرصة الوحيدة بضربة رأس من محمد صلاح أعلى المرمى بقليل في الوقت بدل الضائع.

وسيطر ليفربول على الشوط الثاني، لكن دفاع ساوثامبتون المتكتل حافظ على التقدم لينتزع صاحب الأرض ثلاث نقاط ثمينة.