تقرير يكشف أفضل التمارين لخفض ضغط الدم

وفقا للعديد من الأطباء، فإنه على وجه الخصوص هناك بعض التمارين أفضل من غيرها لخفض ضغط الدم المرتفع، وذلك بحسب ما نشره موقع "فيستابوز".

وتشمل بعض هذه التمارين المفيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والتي تهدف بشكل أساسي لموازنة الضغط وخفضه إلى الحد الطبيعي، ما يلي:

تمارين الأيروبيك (التمارين الهوائية):

تعتبر التمارين الهوائية مثل المشي السريع والجري وركوب الدراجات، من أفضل التمارين التي يمكن لمرضى ضغط الدم القيام بها، وذلك لأن هذه التمارين لها أقوى تأثير في خفض ضغط الدم المرتفع.

المشي

أفادت دراسة طبية أن المشي على جهاز الجري لمدة 30 دقيقة في الصباح يقلل من متوسط ​​ضغط الدم لكبار السن أو لأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، ونصح الأطباء من خلالها بأن أفضل شيء يمكنك القيام به لخفض ضغط الدم هو ممارسة المزيد من التمارين الهوائية مثل المشي السريع.

السباحة

تعتبر السباحة من التمارين الرائعة أيضا لخفض ضغط الدم، وذلك لأنها من التمارين التي تساعد على فقدان الوزن، وتقوية القلب، وتقليل مستويات التوتر للشخص.

تمارين القوة

ينصح الأطباء أيضا بأداء بعض تمارين القوة على الأقل يومين كل أسبوع، لكن ممارسة مثل هذه التمارين، كتمارين رفع الأثقال، يمكن أن تسبب ارتفاع مؤقت في ضغط الدم، وهو أمرا خطيرا إن كنت لا تعرف أنك تعاني من ارتفاع ضغط الدم، لذلك يفضل مراجعة الطبيب لقياس الضغط والتأكد من حالتك الصحية قبل ممارسة هذا النوع من التمارين.