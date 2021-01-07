عمرو السولية يعلن تعافيه من كورونا 

أعلن نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري لكرة القدم، عمرو السولية، اليوم الخميس، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

ونشر السولية تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد فيها تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، وأن المسحة الأخيرة جاءت سلبية.

الحمدلله يارب سلبى كورونا 🙏 ربنا مبيأخرش غير علشان الخير الحمدلله دائماً وأبداً فترة كانت صعبة بجد,وشكرًا لكل الناس بجد على دعواتكم وعلى دعمكم🙏 بإذن الله هرجع أقوى من الأول💪🙏 pic.twitter.com/M3sPYkyCCH — Amr elsolia (@amrelsolia) January 7, 2021

وأشار نجم الأهلي والمنتخب المصري إلى أن فترة الإصابة بالفيروس كانت صعبة، شاكرا كل من وجه له الدعاء والدعم، منوها إلى أنه سيعود أفضل مما كان.

ويأتي إعلان السولية عن تعافيه من كورونا قبل يوم واحد من مواجهة فريقه لنادي سيراميكا كليوباترا، المقرر لها غدا الجمعة على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

يشار إلى أن عدد كبير من لاعبى الأهلى قد تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا منذ بداية الموسم الحالى، وهم رامي ربيعة ومحمد مجدي قفشة ومحمود كهربا ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني وقبلهم أحمد رمضان بيكهام وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف ووليد سليمان.